Rendőrök razziáztak az Európai Bizottságnál

Belga rendőrök razziáztak az Európai Bizottságnál csütörtökön, írja a Financial Times és a Politico nyomán a Telex. Előbbi két forrásra hivatkozva arról írt, hogy Brüsszelben reggel több irodát is átkutattak, köztük az uniós testület költségvetésért felelős részlegén.

Az FT szerint ingatlaneladások miatt nyomoznak az előző költségvetési biztos, Johannes Hahn idejéből, aki 2024-ig volt Ausztria biztosa az Európai Bizottságban. Tavaly májusban ciprusi különmegbízottnak nevezték ki.

A lap úgy értesült, hogy az Európai Ügyészség (EPPO) 23 épület miatt nyomoz, amelyeket a belga SFPIM alap vett meg 900 millió euróért 2024-ben. Az Európai Bizottság akkori közleménye kölcsönösen előnyösnek tartotta az üzletet, amely segít a testület céljában, hogy 2030-ra negyedével csökkentse az irodái területét, a régi épületek helyett pedig kevesebbe költözhetnek, amelyek nagyobbak, és hatékonyabb az energiafelhasználásuk. A Reuters szerint az SFPIM-hez is kivonultak a rendőrök.

Az EPPO – amelynek a 27-ből csak három tagállam, köztük Magyarország nem tagja – az FT-nek és a Politicónak is megerősítette, hogy nyomoz, de részleteket nem árult el.