Csőtörés miatt zártak le több termet a Louvre-ban

Csőtörés történt péntekre virradóra a párizsi Louvre-ban, ami miatt a múzeum több termét lezárták - közölte a CGT és a CFDT szakszervezet.

A csőtörés a Denon-szárnyban történt, és a tűzoltók beavatkozását is igényelte - közölte az AFP hírügynökséggel Valérie Baud, a CFDT, és Christian Galani, a CGT képviselője.

A vízszivárgás a 707-es termet érintette, amelyben a 15. és 16. századi olasz festészet művei láthatók, köztük egy Fra Angelico festmény - jelezte a két szakszervezet.

A múzeum vezetősége nem kommentálta az információkat.

"Szándékunktól független okok miatt egyes termek kivételesen zárva tartanak" - olvasható a Louvre internetes oldalán közzétett üzenetben.

A 707-es terem azon az útvonalon található, amelyen a látogatók végigmennek, ha meg akarják nézni a Mona Lisát a 711-es teremben.

Ennek következtében ez a szivárgás a "látogatók haladása kezelésének problémáját okozta pénteken, hosszú sorokat okozva" - hívta fel a figyelmet a CFDT.

A csőtörés nem az első probléma a világ leglátogatottabb múzeumát érintő megpróbáltatások sorában.

Tavaly október 19-én látványos rablást követtek el a múzeumban, és elloptak nyolc koronaékszert, amelyeknek az értékét 88 millió euróra becsülik. Novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt, december közepe óta pedig az alkalmazottak tartanak sztrájkokat rossz munkakörülményeikre hivatkozva.

A Louvre csütörtökön azt is bejelentette, hogy széleskörű jegyértékesítési csalás célpontja volt, amiből több mint 10 millió euró kára keletkezett. Az ügyben kilenc gyanúsítottat előállítottak, köztük a múzeum két dolgozóját.

(MTI)