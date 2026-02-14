Külföld :: 2026. február 14. 12:07 ::

A brit miniszterelnök csökkentené Európa túlzott függését az Egyesült Államoktól

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Európának csökkentenie kell túlzott függését az Egyesült Államoktól, és "európaibb NATO" létrehozására kell törekednie.

Starmer a müncheni biztonságpolitikai konferencián szombaton elhangzó - a londoni kormányfői hivatal által főbb részleteiben előzetesen ismertetett - felszólalásában kifejti: az Egyesült Államok továbbra is nélkülözhetetlen szövetséges marad, és már eddig is példátlan mértékben járult hozzá Európa biztonságához.

A munkáspárti brit kormányfő szerint ugyanakkor átalakulóban van Amerika hozzáállása saját nemzetbiztonságához, és ebben a környezetben Európának az Egyesült Államokhoz fűződő jelenlegi túlzott egyoldalú függésről át kell helyeznie a hangsúlyt az egymásra utaltságra alapuló biztonsági viszonyrendszerre, és új utakat kell találnia az önálló elrettentő kapacitás és ütőerő megteremtése felé.

Starmer a müncheni rendezvényen elhangzó szombati beszédében a Downing Street előzetes ismertetése szerint hangsúlyozza: elképzeléseiben olyan európai biztonsági rendszer, illetve az európai autonómia erősítésének olyan módja szerepel, amely nem számol ugyan az Egyesült Államok kivonulásával, de teljes mértékben eleget tesz a szélesebb körű tehermegosztást szorgalmazó felhívásoknak.

Starmer hangsúlyozza a müncheni értekezleten, hogy a brit vállalatok az európai hadiipari termelőbázisnak már most több mint a negyedét adják, és Nagy-Britanniában hozzávetőleg 239 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak.

"Európa ugyanakkor szunnyadó óriás, hiszen gazdasága tízszer nagyobb, mint Oroszországé" - fogalmaz a brit kormányfő.

Starmer szerint Európának már most is hatalmas védelmi képességei vannak, de mégis túl gyakran előfordul, hogy az egyes részkapacitások nem állnak össze teljes egésszé, mivel a széttöredezett ipari tervezés és a hosszasan elhúzódó beszerzési mechanizmusok miatt egyrészt rések keletkeznek az európai védelmi gyártókapacitás egyes területein, más területeken ugyanakkor "masszív mértékű" párhuzamos fejlesztési programok zajlanak.

A védelmi kiadások "történelmi léptékű" növelésére szólít fel

Keir Starmer ennek kiküszöbölése végett nagyobb mértékben integrált védelmi kapacitások megteremtésére és a védelmi kiadások "történelmi léptékű" növelésére szólítja fel az európai vezetőket.

A brit kormányfő kifejti, hogy a Nagy-Britanniát érő fenyegetések közepette rekordszintre emelkednek a brit védelmi kiadások, amelyek csak a jelenlegi parlamenti időszakban 270 milliárd fonttal (118 ezer milliárd forinttal) növekednek.

Keir Starmer szerint ugyanakkor a lakosság beleegyezését is meg kell nyerni a biztonság megőrzéséhez szükséges döntésekhez, mert ellenkező esetben "a könnyű válaszokkal házaló szélsőbaloldali és szélsőjobboldali erők állnak majd elő saját megoldásaikkal".

A politikai színkép e két ellentétes végének képviselői megdöbbentően sok mindenben egyetértenek: megengedők Oroszországgal szemben, ugyanakkor a NATO melletti elkötelezettségük gyenge, vagy éppenséggel kifejezetten ellenségesek az atlanti szövetséggel szemben, az általuk kínált jövő pedig megosztottsághoz és kapitulációhoz vezet - fogalmaz szombati müncheni beszédében a brit kormányfő.

"Ha helyre akarjuk állítani a társadalom szövedékét, ha hiszünk saját értékeinkben, a demokráciában, a szabadságjogokban és a jogállamiságban, akkor most jött el az a pillanat, amikor ki kell állnunk és küzdenünk kell ezekért, és bizonyítanunk kell, hogy érdemes is küzdeni értük" - teszi hozzá felszólalásában a brit miniszterelnök.

(MTI)