A Vatikán nem vesz részt a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácsban - közölte kedden az egyházi állam diplomáciai vezetője, hozzátéve, hogy a válsághelyzeteket a Szentszék szerint az ENSZ-nek kell kezelnie.
XIV. Leo pápa - az első amerikai pápa - januárban kapott meghívást a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett, a Gázai övezet újjáépítését és a globális konfliktusok kezelését célzó Béketanácsba.
A testület csütörtökön tartja első ülését Washingtonban, hogy megvitassa Gáza újjáépítését.
Olaszország és az Európai Unió képviselői megfigyelőként vesznek részt az ülésen, mivel nem csatlakoztak a testülethez.
A Szentszék azért nem kíván csatlakozni, mert az egyházi állam "sajátos természete" alapvetően eltér más államokétól - jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kedden este, amikor újságírókkal találkozott az olasz államfővel és a miniszterelnökkel lezajlott találkozója után.
Parolin hozzátette: "egyik aggályunk az, hogy nemzetközi szinten elsősorban az ENSZ-nek kell kezelnie a válsághelyzeteket. Ez az egyik pont, amelyhez ragaszkodunk".
A Vatikán korábban azt is leszögezte, hogy nem áll módjában kifizetni a tagsághoz kért jelentős, egymilliárd dolláros hozzájárulást sem.
Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerdán közölte, hogy ő képviseli Olaszországot a találkozón. "Elmegyek Washingtonba a Béketanács első ülésére, hogy Olaszország, amely vezető szereplő a mediterrán térségben, jelen legyen, amikor döntések születnek Gáza újjáépítéséről és Palesztina jövőjéről" - magyarázta a miniszter.
