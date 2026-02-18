Külföld, Háború :: 2026. február 18. 12:42 ::

A Vatikán sem vesz részt Trump Béketanácsában

A Vatikán nem vesz részt a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácsban - közölte kedden az egyházi állam diplomáciai vezetője, hozzátéve, hogy a válsághelyzeteket a Szentszék szerint az ENSZ-nek kell kezelnie.

XIV. Leo pápa - az első amerikai pápa - januárban kapott meghívást a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett, a Gázai övezet újjáépítését és a globális konfliktusok kezelését célzó Béketanácsba.

A testület csütörtökön tartja első ülését Washingtonban, hogy megvitassa Gáza újjáépítését.

Olaszország és az Európai Unió képviselői megfigyelőként vesznek részt az ülésen, mivel nem csatlakoztak a testülethez.

A Szentszék azért nem kíván csatlakozni, mert az egyházi állam "sajátos természete" alapvetően eltér más államokétól - jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kedden este, amikor újságírókkal találkozott az olasz államfővel és a miniszterelnökkel lezajlott találkozója után.

Parolin hozzátette: "egyik aggályunk az, hogy nemzetközi szinten elsősorban az ENSZ-nek kell kezelnie a válsághelyzeteket. Ez az egyik pont, amelyhez ragaszkodunk".

A Vatikán korábban azt is leszögezte, hogy nem áll módjában kifizetni a tagsághoz kért jelentős, egymilliárd dolláros hozzájárulást sem.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerdán közölte, hogy ő képviseli Olaszországot a találkozón. "Elmegyek Washingtonba a Béketanács első ülésére, hogy Olaszország, amely vezető szereplő a mediterrán térségben, jelen legyen, amikor döntések születnek Gáza újjáépítéséről és Palesztina jövőjéről" - magyarázta a miniszter.

(MTI)