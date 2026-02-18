Külföld :: 2026. február 18. 21:49 ::

Zuckerberg is tanúskodott a közösségi média káros hatásai miatt indult esküdtszéki perben

Mark Zuckerberg, a Meta elnök-vezérigazgatója is tanúskodott Los Angeles felső bíróságán a közösségi médiumok fiatalokra gyakorolt káros hatásai miatt indult esküdtszéki per tárgyalásán szerdán.

A számos vezető közösségi médiumot tulajdonló Meta vezetője, a Facebook alapítója több ponton vitába szállt a felperes ügyvédeivel, azt hangoztatva, hogy vállalatainál szigorú szabályok léteznek a kiskorúak védelmében. Tagadta, hogy a közösségi médiumokat a fiatalkorúakat célozva úgy tervezik, hogy rászoktassák őket, majd gyakori használat révén függőség alakuljon ki.

A február elején indult bírósági eljárásban a felperes egy csak monogramjával szereplő 20 éves fiatal nő, KGM, akinek állítása szerint a Meta és egyéb közösségi médiavállalatok közösségi felületeiket úgy alakítják ki, hogy "becsalizzák" a fiatalokat, akiknél az alkalmazások használata növeli a depressziót, és öngyilkossági gondolatokhoz vezet.

A Los Angeles-i eljárásban a Meta mellett alperesként szerepel a Google is.

Az esküdtszéki perben várható ítélet precedenst jelenthet az Egyesült Államokon belül annak a több ezer további eljárásnak a kimenetelét illetően is, amelyet hasonló indokkal indítottak szülők, valamint szülői és iskolai szervezetek, és szövetségi államok a közösségi médiumokkal szemben.

A tét, hogy amennyiben a technológiai vállalatok elveszítik a pert, az összesen akár több milliárd dollár veszteséget okozhat számukra kifizetendő kártérítések miatt.

A technológiai vállalatok a múltban indult jogvitákban a szövetségi törvény 230-as cikkelyét idézve sikerrel érveltek amellett, hogy a platformok nem vonhatók felelősségre a rajtuk keresztül közölt tartalmakért.

Új-Mexikóban hétfőn indult bírósági per, amelyet az állam főügyésze kezdeményezett a Meta ellen, azzal érvelve, hogy a közösségi médiaóriás hasznot húz kiskorúak szexuális célú kizsákmányolásáról szóló tartalmakból.

(MTI)