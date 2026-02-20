Külföld :: 2026. február 20. 09:33 ::

Őrizetbe vették a Deutsche Welle tudósítóját Törökországban

A német állami műsorszolgáltató, a Deutsche Welle (DW) csütörtökön közölte, hogy a török fővárosban, Ankarában őrizetbe vették a csatorna hosszú ideje dolgozó tudósítóját.

Alican Uludagot mintegy 30 rendőr vitte el családja szeme láttára, és szállította át az isztambuli rendőrfőkapitányságra, ahol pénteken vizsgálati bíró elé kell állnia. A DW igazgatója, Barbara Massing azonnali szabadon bocsátását követelte.

A DW szerint Uludagot "megtévesztő információk terjesztésével", "az elnök (Recep Tayyip Erdogan) megsértésével" és "a török nemzet, állam és intézmények megsértésével" vádolják.

A török média is beszámolt a vádakról, hivatkozva az isztambuli főügyészségre.

Uludag lakását átkutatták, és informatikai berendezéseit elkobozták. A vádak mintegy 18 hónappal ezelőtti, az X közösségimédia-platformon közzétett bejegyzéshez kapcsolódnak, amelyben bírálta az Iszlám Állam feltételezett militánsait szabadon engedő kormányzati intézkedéseket, és korrupcióval vádolta a tisztségviselőket.

A DW szerint az újságíró régóta foglalkozik emberi jogi jogsértésekkel, korrupciós ügyekkel és bírósági eljárásokkal.

Massing a vádakat alaptalannak nevezte, mondván, hogy Uludag jó kapcsolatokkal rendelkezik, és fontos forrásokhoz fér hozzá, ami a kormány szemszögéből "veszélyessé" teszi őt.

"Az, hogy egy újságírót 30 rendőr hurcol el, mintha súlyos bűnöző lenne, szándékos megfélemlítés, és azt mutatja, milyen súlyosan korlátozzák a sajtószabadságot" - mondta.

Uludag 2021-ben Németországban elnyerte a bátor újságírásért járó Raif Badawi-díjat.

(MTI)