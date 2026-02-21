Külföld, Háború :: 2026. február 21. 17:04 ::

Végleg bezár a moszkvai gulágmúzeum, és a "náci bűnök" múzeumaként nyílik meg újra

Végleg bezár a szovjet koncentrációs táborokat bemutató moszkvai Gulág-történeti múzeum, és helyét egy, a Szovjetunióban elkövetett náci bűnöknek emléket állító intézmény veszi át - jelentette be az orosz főváros önkormányzata.



Fotó: Alexander Nemenov / AFP

Az új állandó kiállítás a közlés szerint a Nagy Honvédő Háború idején elkövetett náci bűncselekményeknek "minden szakaszát" bemutatja. Az új múzeum "a szovjet nép ellen elkövetett népirtás áldozatainak" lesz szentelve, ami "az egyik alapvető irányvonal a hazafias nevelés és a fiatal generációk történelmi oktatásának terén" - írta honlapján a moszkvai városvezetés kulturális osztálya.

Az önkormányzat szerint a létesítmény, amely a volt Gulag-múzeum helyiségeiben kap majd helyet, még idén megnyílik.

A Gulag-múzeumot 2001-ben hozták létre Moszkva önkormányzatának támogatásával, Anton Antonov-Ovsejenko történész és egykori deportált kezdeményezésére, és 2004-ben nyitották meg. Állandó kiállítása a szovjet táborok történetének 1918 és 1956 közötti időszakát mutatta be. Ideiglenes kiállításokat, előadásokat és konferenciákat is rendeztek benne. 2024 novemberében az önkormányzat "tűzbiztonsági előírások megsértésére" hivatkozva záratta be.

A múzeum, amely 2021-ben díjat kapott az Európa Tanácstól többek között azért, mert életben tartotta a sztálinista megtorlások emlékét, a független civil társadalomhoz kötődő utolsó intézmények egyike volt, amely még működött Oroszországban. Jelizaveta Lihacsova, a Puskin Múzeum igazgatója korábban "butaságnak" nevezete a bezárását, és reményét fejezte ki, hogy az orosz vezetők újranyitják, és "békén hagyják".

Az új, "náci bűnöket" bemutató intézmény igazgatójává Natalja Kalasnyikovát, a Szmolenszki Erőd múzeum vezetőjét nevezték ki. Háborús veterán címmel rendelkezik, megkapta az Ukrajna elleni orosz "különleges művelet résztvevője" és az "Oroszországi Föderáció védelmének erősítéséhez való hozzájárulásért" érdemérmeket. A közeljövőben hozzákezd a kiállítás kialakításához és a múzeum megnyitásra való előkészítéséhez.

"A múzeum a tanulmányozás és az emlékezet megőrzésének központja lesz országunk történetének egy jelentős és gyászos fejezetéről, amely milliók sorsát kapcsolja össze. Az egyik kulcsfeladata, hogy a mai generációban erős elutasítást alakítson ki a nácizmus bármilyen megnyilvánulásával szemben. Ez különösen fontos most, amikor a szörnyű események valós tanúi már szinte eltűntek" - idézte a moszkvai önkormányzat pénteki közleménye Kalasnyikovát.

(MTI nyomán)

