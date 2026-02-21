Külföld, Sport :: 2026. február 21. 23:41 ::

Tizenegy klub tisztviselői kerültek őrizetbe a török bundabotrány miatt

Törökországban 11 klub - köztük az Adana Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor - 32 volt és jelenlegi tisztviselőjét vették őrizetbe a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrány újabb fejleményeként.

Az NTV televíziós csatorna beszámolója szerint az illegális fogadások miatt indított nyomozás részeként lezajlott rendőri műveleteket pénteken hajtották végre az ország tíz tartományában.

Korábban a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 212 profi klubtisztviselőt azonosított, akik az elmúlt öt évben illegális fogadásokban vettek részt, köztük 108 edző, 104 pedig klubmenedzser volt. A szövetség emellett 149 profi játékvezetőt eltiltott a mérkőzésektől nyolc hónaptól egy évig terjedő időtartamra, miután kiderült, hogy olyan fiókjaik vannak, amelyeket mérkőzésekre való fogadásra használtak.

Az ügyben összesen 571 aktív játékvezető érintett, akik közül 371-nek van számlája fogadóirodáknál. A bundabotrány tisztázását célzó folyamat keretében több mint ezer futballista fog megjelenni a TFF fegyelmi tanácsa előtt.

Az új török igazságügyminiszter - korábban isztambuli főügyész -, Akin Gürlek kijelentette, hogy több török futballklub vezetőit is őrizetbe vehetik. A nyomozást a helyi hatóságok az Interpollal és az Európai Labdarúgó Szövetséggel közösen folytatják.

(MTI)