Von der Leyenék elkeserítették az azeri politikai foglyokat

Azeri politikai foglyok egy csoportja szerdán segítséget kért az Európai Bizottságtól, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást a kaukázusi ország vezetésére az emberi jogok betartása tekintetében.

Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levelükben azt kifogásolták, hogy az azeri kormány szerintük beavatkozik az igazságszolgáltatásba, hogy elhallgattassa Ilham Aliyev azeri elnök ellenzékét. (Bezzeg a baltás gyilkost dalolva kiengedték - a szerk.)

"Mélyen elkeserít minket, hogy az Európai Parlament (EP) határozata az emberi jogok helyzetéről Azerbajdzsánban mindössze írott malaszt maradt, az Európai Bizottság pedig nem használja lehetőségeit, hogy megoldja a politikai foglyok problémáját az országban" - ismertette a Kavkazkij Uzel című orosznyelvű regionális hírportál a levél tartalmát.

A levél aláíró között van egyebek között Chafis Babaly és Mechman Aliyev bebörtönzött újságíró.

A levél szerint míg a bakui vezetés közeledni próbál Brüsszelhez, az azeri kormány keményen fellép a nemszívlelt újságírókkal, tudósokkal, a civiltársadalom képviselőivel és ellenzékiekkel szemben.

Samara Seyidova, a hónapok óta vizsgálati őrizetben ülő Ali Karimli ellenzéki vezető felesége a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva nehezményezte, hogy Aliyev elnyomó módon gyakorolja hatalmát. "Nincs szólásszabadságunk, még a közösségi médiában megjelent bíráló kommentekért is 20-30 napra őrizetbe vehetik az embereket" - tette hozzá. Szerinte Azerbajdzsánban 340 politikai fogoly van, akik közül 24-en újságírók.

Az EP decemberben határozatban kifogásolta Aliyev politikai ellenfeleinek üldöztetését, illetve bebörtönzését, s szabadon engedésüket követelte. Az EP egyben felszólította az uniós vezetőket, hogy helyezzék szankciós listára az ilyen tevékenységekben részes azeri tisztségviselőket.

(MTI)