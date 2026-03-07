Külföld :: 2026. március 7. 21:16 ::

Továbbra is életveszélyes Kongóban bányában dolgozni

Újabb baleset történt szombaton a Kongói Demokratikus Köztársaság egy koltánbányájában, a rendőrség közlése szerint mintegy száz embert temetett maga alá egy földcsuszamlás.

A baleset Észak-Kivu tartományban, Masisi városban történt. A földcsuszamlást a heves esőzés idézte elő. Mentőalakulatok kutatnak az esetleges túlélők és az áldozatok holttestei után.

Ugyancsak Masisi városban kedden is történt egy baleset egy másik koltánbányában, ott a jelentések szerint a 200-at is elérheti a halálos áldozatok száma.

Ugyanebben a térségben január végén is beomlott egy koltánbánya több tárnája földcsuszamlás miatt. Abban a balesetben a 400-at is meghaladta a halottak száma.

A kongói bányákban általában kevés figyelmet fordítanak a biztonságos munkakörülményekre annak ellenére, hogy az ország ásványkincsekben különösen gazdag. Gyakran biztonsági felszerelés nélkül dolgoznak a bányászok, és sok helyen a gyerekek dolgoztatása is bevett gyakorlat.

A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga.

