Külföld, Háború :: 2026. március 11. 17:45 ::

Amerikai légi utántöltő repülőgépek romániai állomásoztatását hagyta jóvá a román védelmi tanács

Amerikai légi utántöltő repülőgépek és egyéb hadi felszerelések ideiglenes romániai állomásoztatását hagyta jóvá szerdai ülésén a román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - jelentette be Nicusor Dan államfő.

A nemzetbiztonsági testület monitorozó berendezések és - a dél-romániai Deveselun található amerikai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer működésével kapcsolatos - műholdas kommunikációs berendezések befogadásához is hozzájárult.

Nicusor Dan hangsúlyozta: kizárólag defenzív, fegyverzet nélküli, úgynevezett "non-kinetikus" hadi felszerelésekről van szó. Az amerikai haderő romániai jelenlétének ideiglenes bővítését, amelyre a két ország közötti stratégiai partnerség alapján kerül sor, a parlamentnek is jóvá kell hagynia - tette hozzá a román államfő.

"Olyan hadi felszerelésekről van szó, amelyek növelik Románia biztonságát. Biztosíthatom tehát a románokat, hogy nincs okuk aggodalomra, országuk biztonságban van, sőt erősödik biztonsága" - mondta Nicusor Dan azok megnyugtatása érdekében, akik szerint Románia is célponttá válhat az iráni hadsereg számára az amerikai katonai jelenlét növelése miatt.

Az elnök szerint Románia számára a legfontosabb a Közel-Keleten tartózkodó állampolgárainak biztonságba helyezése. A bukaresti külügyminisztérium arról tájékoztatta a védelmi tanácsot, hogy eddig 5700 román állampolgár tért haza a veszélyeztetett térségből, közülük 3700 kimenekítéséhez nyújtottak segítséget a román hatóságok.

A nemzetbiztonsági testület az iráni konfliktus Romániát érintő gazdasági következményeit, a kőolaj világpiaci árának emelkedése nyomán kialakuló lehetséges forgatókönyveket is elemezte, áttekintve az állami beavatkozás lehetséges módozatait - számolt be a román államfő.

(MTI)