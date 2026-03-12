Külföld :: 2026. március 12. 15:08 ::

Törvényt hozott a kínai parlament az ország "etnikai egységének" előmozdításáról

A kínai törvényhozás csütörtökön elfogadta az etnikai egység előmozdításáról szóló törvényt, amely a kormány szerint a különböző nemzetiségek közötti integráció erősítését szolgálja.

A jogszabályt az Országos Népi Gyűlés éves ülésszakának zárónapján fogadták el 2756 igen szavazattal, három ellenszavazat és három tartózkodás mellett. A törvény július 1-jén lép hatályba.

A rendelkezés célja a "kínai nemzet közös identitásának" megerősítése és az etnikai csoportok közötti együttélés előmozdítása oktatási, lakhatási, migrációs, kulturális és gazdaságfejlesztési intézkedéseken keresztül. A jogszabály kimondja, hogy a mandarin nyelv az oktatás, a kormányzati ügyintézés és a hivatalos kommunikáció alapnyelve, és az iskolákban elsődleges oktatási nyelvként kell használni.

Kína hivatalosan 56 etnikai csoportot ismer el. A lakosság több mint 91 százalékát a han nemzetiség alkotja, míg a kisebbségek - köztük tibetiek, mongolok, ujgurok, huik és mandzsuk - elsősorban az ország északi, nyugati és délnyugati térségeiben élnek.

A törvény ugyanakkor rögzíti, hogy az állam tiszteletben tartja és védi a kisebbségi nyelvek és írásrendszerek tanulását és használatát, valamint a különböző etnikai csoportok kulturális hagyományait és életmódját.

A jogszabály előírja továbbá, hogy a vallási közösségeknek, vallási oktatási intézményeknek és helyszíneknek a vallás "kínaiasításának" (sinizációjának) irányvonalát kell követniük. Emellett tiltja az etnikai hovatartozás, a szokások vagy a vallás alapján történő beavatkozást a házasságkötésekbe.

A törvény rendelkezései szerint jogi felelősségre vonhatók azok a külföldön élő személyek vagy szervezetek is, akik vagy amelyek tevékenységükkel a hatóságok megítélése szerint aláássák az etnikai egységet vagy szeparatizmust ösztönöznek.

Elemzők szerint a jogszabály a kínai vezetés etnikai politikájának átalakulását tükrözi, és az etnikai csoportok nagyobb mértékű integrációját célozza. Kritikusai ugyanakkor attól tartanak, hogy a rendelkezések az asszimiláció irányába hatnak, és korlátozhatják a kisebbségi identitások megőrzésének lehetőségeit.

(MTI)