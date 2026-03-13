Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. március 13. 23:59 ::

Allah akbart kiáltó Mohamed gyilkolt Shah-ot egy virginiai egyetemen

Egy katonai kiképző életét vesztette, két másik ember pedig megsebesült, amikor egy fegyveres - aki szintén meghalt - tüzet nyitott a Virginia állambeli Norfolk Old Dominion egyetemén a Tartalékos Tisztképző Hadtest (ROTC) tanfolyamán.

Az amerikai szövetségi rendőrség (FBI) szerint terrorcselekmény történt. Az áldozatot Brandon Shah alezredesként azonosították.

"Brandon Shah alezredest megölték az Old Dominion egyetem egyik tantermében. A ROTC elkötelezett kiképzőjeként Shah alezredes nem csak országunk szolgálatának szentelte az életét, de másokat is arra buzdított, hogy ezt az utat kövessék" - reagált a csütörtöki gyilkosságra Abigail Spanberger, Virginia állam kormányzója.



Mohamed Bailor Jalloh, az egykori nemzeti gárdista

A támadóval a ROTC egyik diákja végzett - közölte pénteki sajtótájékoztatóján Dominique Evans, az FBI különleges ügynöke. Evans szerint a teremben tartózkodó hallgatók legyűrték a támadót. Mint mondta, a férfit nem lőtték le, de azt nem közölte, hogyan halt meg. A támadó azt kiáltotta: Allah Akbar (Isten a legnagyobb), mielőtt tüzet nyitott volna.

Az FBI-ügynök szerint a férfi utánozni akart egy 2009-ben a texasi Fort Hood-i katonai támaszponton elkövetett merényletet, amelyben Nidal Hasan, az amerikai hadsereg volt pszichiátere tizenhárom embert megölt - közöttük tizenkét katonát -, és sok társukat megsebesítette. A merénylettel meg kívánta akadályozni, hogy a katonák részt vegyenek az általa "törvénytelennek" tartott afganisztáni és iraki háborúban.



Brandon Shah (kép: Old Dominion University)

A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, akit 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.

A férfit 11 évi börtönre ítélték, 2024-ben helyezték szabadlábra.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója az X közösségi oldalon közölte: "A támadó úgy halt meg, hogy bátor hallgatók egy csoportja közbelépett és legyűrte őt, tettük a rendvédelmi szervek gyors reagálásával együtt tagadhatatlanul emberéleteket mentett meg".

Az FBI a támadást terrorcselekményként kezeli - hangsúlyozta Patel.

(MTI)