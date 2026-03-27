Külföld :: 2026. március 27. 07:37 ::

Több mint 10 ezren haltak meg eutanázia révén tavaly Hollandiában

Tavaly 10 341 ember halt meg eutanázia következtében Hollandiában, ami 3,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - írta az NlTimes hírportál a regionális eutanázia-felülvizsgáló bizottság (RTE) jelentésére hivatkozva.

Az eutanázia aránya az összes elhalálozáson belül 5,8 százalékról 6 százalékra emelkedett. A kérelmezők csaknem háromnegyede - 74,7 százaléka - 70 év feletti volt, és többségük testi betegségekben - elsősorban daganatos megbetegedésekben - szenvedett.

Az esetek több mint 85 százalékában gyakori fizikai kórképek, így daganatos, idegrendszeri, tüdő- vagy szív- és érrendszeri betegségek álltak a háttérben. Tavaly egy 12 és 18 év közötti fiatalkorú esetében is alkalmaztak eutanáziát.

A mentális betegségek miatti kérelmek száma viszont jelentősen, közel egyötödével csökkent: 174 ilyen esetet regisztráltak, ami 45-tel kevesebb, mint 2024-ben. Ezek között nem volt gyermekeket érintő kérelem.

A demenciával élő betegek esetében 499 alkalommal hajtottak végre eutanáziát, az RTE pedig 11 olyan ügyet vizsgált, amikor a beteg már nem volt döntésképes. Emellett 475 esetben több, életkorral összefüggő betegség együttes fennállása, 278 esetben pedig egyéb okok szerepeltek a háttérben.

A felülvizsgáló testület hét olyan esetet azonosított, amelyekben az eljáró orvosok nem tartották be maradéktalanul az előírt gondossági szabályokat; ezek kivizsgálása folyamatban van.

A világon elsőként Hollandia legalizálta az eutanáziát 2002-ben, és még ugyanabban az évben Belgium is elfogadta az ezt lehetővé tévő törvényt. 2008-ban Luxemburg is csatlakozott az eutanáziát engedélyező országok sorához. Az aktív eutanáziát, azaz a halál bekövetkeztének közvetlen elősegítését a jogszabályok Európában a Benelux-országok mellett Spanyolországban engedik meg 2021 óta.

(MTI)