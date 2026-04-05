A Kongói Demokratikus Köztársaság az amerikai kormánnyal kötött új megállapodás alapján befogad az Egyesült Államokból kitoloncolt, harmadik országbeli állampolgárokat - közölte vasárnap a kinshasai kormány.
A kormány tájékoztatása szerint az érintettek áprilistól már érkeznek. A közlemény szerint a program költségeit az Egyesült Államok fedezi, így az a kongói kormánynak nem jelent kiadást.
A hatóságok a főváros, Kinshasa közelében készítettek elő létesítményeket a kitoloncoltak elszállásolására.
Az Egyesült Államok korábban is küldött harmadik országbeli kitoloncoltakat több afrikai országba, köztük Ghánába, Kamerunba, Egyenlítői-Guineába és Szváziföldre. Jogvédő szervezetek ezt aggályosnak találták.
A most bejelentett megállapodás egybeesik az amerikai kormányzat azon törekvéseivel, hogy tető alá hozzon egy Kongó és Ruanda közötti békemegállapodást, illetve biztosítsa az Egyesült Államok hozzáférését fontos kongói ásványkincsekhez.
(MTI nyomán)