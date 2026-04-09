Külföld :: 2026. április 9. 21:00 ::

Kína és Észak-Korea kapcsolataik erősítésében állapodott meg

A kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről állapodott meg Phenjanban a kínai és az észak-koreai külügyminiszter - közölte csütörtökön a pekingi minisztérium.

A tájékoztatás szerint Vang Ji kínai és Csoj Szon Hi észak-koreai külügyminiszter megerősítette, hogy a két ország vezetői között tavaly szeptemberben megkötött és stratégiai iránymutatást adó megállapodások alapján fejlesztik tovább együttműködésüket.

Ennek az együttműködésnek részei lesznek azok a közös megemlékezések és kulturális programok, amelyeket a két ország 1961-es barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésének 65. évfordulója alkalmából rendeznek meg az idén - tették hozzá.

A pekingi tárca közleménye szerint az észak-koreai fél megerősítette, hogy támogatja Kína álláspontját a szuverenitását és területi integritását érintő kérdésekben, egyebek mellett Tajvan, Tibet és Hszincsiang ügyében.

Kína Észak-Korea egyik legfontosabb gazdasági partnere, és a két ország kapcsolatai az utóbbi időben tovább élénkültek. Márciusban újraindult a két országot összekötő személyszállító vasúti járat is mindkét irányban, miután a koronavírus-járvány miatt hat évig szünetelt.

(MTI)