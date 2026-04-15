2026. április 15. 17:44

Felmérés: már "csak" 37% szavazna az AUR-ra

Tovább csökkent Romániában a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenista pártként meghatározó, ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) népszerűsége, de a pártra továbbra is többen szavaznának, mint a két legnagyobb kormánypártra együttvéve - derült ki egy szerdán ismertetett friss felmérésből.

Az Inscop közvélemény-kutató április 1-7. között telefonos módszerrel gyűjtött adatsora szerint az AUR-ra most a megkérdezettek 37 százaléka szavazna, ami csaknem 4 százalékpontos visszaesés a januári méréshez képest.

A jelenlegi parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága az év elején mért 18 százalékhoz képest 20 százalék fölé emelkedett. Szintén két százalékpontos javulást mértek az Ilie Bolojan miniszterelnök által vezetett, jobbközép Nemzeti Liberális Pártnál (PNL), amelyre most a megkérdezettek 15,5 százaléka adná voksát.

A négypárti koalícióban szintén részt vevő, az EP centrista-liberális politikai közösségéhez tartozó Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megítélése egy százalékpontot javult január óta: most a megkérdezettek 12,7 százaléka adná rá voksát, míg a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre (RMDSZ) a válaszadók 4,3 százaléka voksolna.

Az ötszázalékos parlamenti küszöb alatti támogatottságot mutatott ki az Inscop a jelenlegi parlament másik két ellenzéki, volt AUR-os politikusok által alapított pártjánál, a Fiatal Emberek Pártjánál (POT - 3,6 százalék) és az SOS Romania pártnál (2,8 százalék).

A felmérés 1100 felnőtt választópolgár bevonásával, háromszázalékos hibahatárral készült.

(MTI)