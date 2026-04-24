Külföld :: 2026. április 24. 08:09 ::

Harminc év börtönt kérnek a volt dél-koreai elnökre egy dróntámadás elrendelése miatt

Dél-koreai ügyészek 30 év börtönbüntetés kiszabását kérték Jun Szogjol volt elnökre pénteken az ügyben, hogy dróntámadást rendelt el Észak-Korea ellen, ürügyet teremtve ezzel a 2024 decemberi hadiállapot kihirdetésére.

A Szöuli Központi Kerületi Bíróság később dönt az ügyben.

A volt államfőnek több, összesen nyolc bírósági ügye is zajlik párhuzamosan. Az elnököt tavaly mentették fel tisztsége alól a rövid ideig tartó hadiállapot kihirdetését követően.

Az ügyészek szerint a drónos művelet fokozta a katonai feszültséget Észak-Koreával, és miután egy drón lezuhant, fennállt a veszélye annak, hogy érzékeny katonai információk kerülnek ki.

Jun Szogjol tagadja az ellene felhozott vádakat, mondván, ügyvédei szerint nem tett semmi olyat, ami katonai összecsapáshoz vezetett volna Észak-Koreával.

A 2024. december 3-án kihirdetett hadiállapot csak hat órán át állt fenn, majd a hónapokig tartó politikai zűrzavar után az államfőt tavaly áprilisban az alkotmánybíróság hivatalosan elmozdította tisztségéből. Dél-Koreában júniusban előrehozott választást tartottak, amelyet az ellenzéki I Dzsemjong nyert meg.

(MTI)