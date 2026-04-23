2026. április 23. 21:20

A Wizz Air állítja: védve van a kerozinárak gyors változásával szemben - a Ryanair-vezér korábban csődhelyzettel hozta összefüggésbe versenytársát

A Wizz Air védve van a kerozinárak gyors változásával szemben - közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön, miután egy versenytársának vezetője a Wizz Air várható próblémáiról beszélt a magas kerozinár és az ellátási problémák miatt.

A társaság azt írta: a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van - írták.

A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb - tették hozzá.

A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre - áll a közleményben.

Felrobbant a tőzsde, miután a Wizz Air csődjére figyelmeztetett a Ryanair-vezér

Rendkívüli eladási hullám indult a Wizz Air légitársaság részvényein a budapesti és a londoni tőzsdén, miután a Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary csődkockázatról beszélt. A cégvezér szerint a tartósan magas olajárak miatt akár már ősszel európai légitársaságok mehetnek tönkre. A Wizz Air és az Air Baltic a felvetést határozottan visszautasította, és stabil pénzügyi helyzetéről számolt be.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacán szokatlanul nagy forgalom mellett kezdték eladni a Wizz Air forintos részvényeit, már a csütörtök délelőtti órákban 100 millió forintot meghaladó forgalom alakult ki, miközben az árfolyam közel 2 százalékkal csökkent. Hasonló mozgás volt megfigyelhető a londoni tőzsdén is, amely a papír elsődleges piaca – írta a Világgazdaság.

A piaci reakció előzménye a Ryanair vezetőjének kijelentése, aki az üzemanyagárak emelkedésére hivatkozva arról beszélt, hogy több légitársaság is nehéz helyzetbe kerülhet, hozzátéve, hogy ez üzleti szempontból kedvező lenne a Ryanair számára, mert csökkenne a verseny. Mint fogalmazott:

ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.

Michael O’Leary szerint a Ryanair kedvezőbb helyzetben van, mert üzemanyag-szükségletének jelentős részét korábban, alacsonyabb áron rögzítette, míg más társaságok nagyobb arányban vannak kitéve a piaci áraknak.

A Wizz Air árfolyama már korábban is alacsony szinten mozgott, négyezer forint alatt, miközben elemzők ennél magasabb célárakat határoztak meg. A vállalatnál jelentős tulajdonrészt szerzett a Barclays is, derivatív pozíciókkal átlépve az 5 százalékos bejelentési küszöböt. A BÉT piacán ritkán fordul elő a mostanihoz hasonló forgalom, a Wizz Air papírja az elmúlt egy évben csak néhány alkalommal került a forgalmi toplistára, ami a jelenlegi piaci reakció rendkívüli jellegét jelzi.

(MTI - VG - Index)