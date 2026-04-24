Három helyettes államtitikár is lemondott

Több helyettes államtitkár is önként távozott posztjáról. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatok szerint a választások után néhány nappal (április 16-án) megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása.

Lemondott Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina is. Ők a Nemzetgazdasági Minisztériumból távoznak május 6-ai hatállyal.

helyettes államtitkárok a minisztériumok meghatározott szakmai feladatait irányítják. Az államtitkárokkal ellentétben, elvileg, nem politikai vezetők, határozatlan időre nevezi ki őket a miniszterelnök, aki a szakminiszterek (ezúttal Hankó Balázs és Nagy Márton) javaslatára menti fel őket.

Kormányváltásoknál a jogviszonyuk alapján ők biztosíthatnák a szakmai folytonosságot, ám gyakoriak a személyi változások politikai okokból is. Pósánné Rácz Annamária (a fideszes Pósán László felesége) 2024. szeptember 15-étől a felsőoktatásért és a felnőttképzésért felelt, korábban a Debreceni Egyetem oktatási igazgatójaként dolgozott. Korábban a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Férje, Pósán László 1998 óta volt a Fidesz parlamenti képviselője, a kulturális bizottság elnöke, Hankó Balázst az általa vezetett testület számoltatta be évente egyszer a munkájáról.

Besesek Botond az adószabályozásért és számvitelért, Csákiné Gyuris Krisztina a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelt Nagy Márton minisztériumában.

A leköszönő kormány az egymilliós forintos Otthontámogatás szabályait is átírta, illetve a veszélyhelyzetre hivatkozva mégis lefújta a reklámadó bevezetését.

Így változik az Otthontámogatás

A leköszönő kormány ismét módosította az Otthontámogatásról szóló korábbi rendeletét, amelynek eredeti célja az volt, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra.

A választási kampányban is sokszor emlegetett program korábban is több ponton módosult, az évi nettó 1 millió forintos támogatást a munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztették. Az Orbán Viktor által jegyzett változások mától hatályosak. Azt írták: az újabb módosítást az eddig tapasztalatok tették szükségessé.

Az új szabályozást már benyújtott kérelmek alapján folyósított pénzeknél is alkalmazni kell. Az Otthontámogatás tárgyévre arányos részének visszafizetését eddig a munkáltató csak a jogosult halála miatt NEM követelhette vissza. Mostantól a jogosult halála helyett szöveg helyébe a „jogviszonyának megszűnésére vagy megszüntetésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon kerül sor” szövegrész kerül.

Töröltek egy fél mondatot is, így péntektől, ha

az Otthontámogatásra jogosult a jogviszonyát akár a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás első alkalommal történő folyósításától, akár az önerő céljából juttatott Otthontámogatás folyósításától számított hat hónapon belül egyoldalúan megszünteti, akkor a jogosult – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – köteles a jogviszony megszüntetését követő egy hónapon belül, az addig részére folyósított Otthontámogatás teljes összegét – a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben – visszafizetni.

