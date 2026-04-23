Csaló pénzváltót fogtak el a zalai rendőrök

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.

Közölték, hogy az elmúlt hónapokban több bejelentés is érkezett Zalában a rendőrségre, hogy egy külföldi férfi jogosulatlanul pénzt vált. Parkolóban, az utcán, de még pénzváltó előtt is megszólította áldozatait azzal, hogy kedvező áron adna eurót forintért.

Miután az árban megegyeztek, elterelte a kuncsaftok figyelmét, és a pénzkötegbe venezuelai bolívart csempészett. A férfi több esetben 700 euróval károsította meg a sértetteket.

A keszthelyi nyomozók elemezték a kamerafelvételeket és tanúkat kutattak fel, így jutottak el a 61 éves bolgár férfihoz, akit a tapolcai buszpályaudvaron fogtak el. Ruházatának átvizsgálása és a lakóhelyén tartott kutatás során nagy összegben találtak nála eurót, forintot, belarusz rubelt, venezuelai bolívart, valamint jugoszláv dinárt, amit lefoglaltak.

Mint kiderült, a csaló Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Hévízen és Tapolcán is követett el hasonló bűncselekményeket.

A rendőrök többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, akinek kezdeményezésükre a bíróság elrendelte a letartóztatását.

(MTI)