Háború :: 2026. április 23. 21:06 ::

Az Iráni Központi Bank megerősítette a Hormuzi-szorosra vonatkozó első áthaladási díjak beérkezését

Az Iráni Központi Bank megerősítette csütörtökön, hogy beérkeztek a Hormuzi-szorosra vonatkozó első áthaladási díjak.

A Fársz hírügynökség beszámolója szerint a kifizetéseket készpénzben, illetve devizában teljesítették, nem kriptovalutában. A díjak mértéke a tájékoztatás szerint a rakomány jellegéhez, illetve mennyiségéhez igazodik, valamint a kockázat mértékéhez. Konkrét összegeket a bank nem említett, pénzintézeti körök szerint azonban esetenként dollármilliós nagyságrendről van szó.

A teheráni vezetés az áthaladási díjakat hivatalosan biztonsági vagy úthasználati díjnak nevezi. Párhuzamosan az amerikai haditengerészet április 13. óta blokkolja az iráni kikötőket. A zárlat kifejezetten olyan hajók ellen irányul, amelyek Iránba tartanak, vagy onnan indulnak, ezzel növelve a gazdasági nyomást az iszlám köztársaság ellen.

(MTI nyomán)