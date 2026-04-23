Az Iráni Központi Bank megerősítette csütörtökön, hogy beérkeztek a Hormuzi-szorosra vonatkozó első áthaladási díjak.
A Fársz hírügynökség beszámolója szerint a kifizetéseket készpénzben, illetve devizában teljesítették, nem kriptovalutában. A díjak mértéke a tájékoztatás szerint a rakomány jellegéhez, illetve mennyiségéhez igazodik, valamint a kockázat mértékéhez. Konkrét összegeket a bank nem említett, pénzintézeti körök szerint azonban esetenként dollármilliós nagyságrendről van szó.
A teheráni vezetés az áthaladási díjakat hivatalosan biztonsági vagy úthasználati díjnak nevezi. Párhuzamosan az amerikai haditengerészet április 13. óta blokkolja az iráni kikötőket. A zárlat kifejezetten olyan hajók ellen irányul, amelyek Iránba tartanak, vagy onnan indulnak, ezzel növelve a gazdasági nyomást az iszlám köztársaság ellen.
