Az amerikai hadsereg lefoglalt egy újabb, iráni olaj csempészetéhez köthető tartályhajót csütörtökön, egy nappal azután, hogy az iráni Forradalmi Gárda két hajó felett is átvette az irányítást a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.
Az amerikai védelmi minisztérium videofelvételt tett közzé arról, ahogy az amerikai erők a guineai lobogó alatt közlekedő Majestic X tartályhajó fedélzetére szállnak, amelyet az Indiai-óceánon foglaltak le.
Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026
A Pentagon közölte: "folytatni fogjuk a globális tengeri rendvédelmi tevékenységet, hogy megzavarjuk az illegális hálózatokat, és bárhol is tevékenykednek, feltartsuk az Iránnak anyagi támogatást nyújtó hajókat".
A hajómozgást nyomon követő adatok szerint a Majestic X Srí Lanka és Indonézia között tartózkodott az Indiai-óceánon, nagyjából ugyanazon a helyszínen, ahol az amerikai erők korábban a Tifani tartályhajót foglalták le. A hajó eredeti célállomása a kínai Csousan kikötője volt.
Az incidens egy nappal azután következett be, hogy Irán három teherhajót támadott meg a szorosban, amelyen a világ kőolaj-kereskedelmének húsz százaléka áthalad békeidőben.
Iráni részről a Washingtonban bejelentett lefoglalás hírét egyelőre nem kommentálták.
(MTI nyomán)