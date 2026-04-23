2026. április 23. 20:16

Újabb iráni olajszállítót foglaltak le az amerikaiak

Az amerikai hadsereg lefoglalt egy újabb, iráni olaj csempészetéhez köthető tartályhajót csütörtökön, egy nappal azután, hogy az iráni Forradalmi Gárda két hajó felett is átvette az irányítást a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.

Az amerikai védelmi minisztérium videofelvételt tett közzé arról, ahogy az amerikai erők a guineai lobogó alatt közlekedő Majestic X tartályhajó fedélzetére szállnak, amelyet az Indiai-óceánon foglaltak le.





We will continue global maritime enforcement to… Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 April 23, 2026

A Pentagon közölte: "folytatni fogjuk a globális tengeri rendvédelmi tevékenységet, hogy megzavarjuk az illegális hálózatokat, és bárhol is tevékenykednek, feltartsuk az Iránnak anyagi támogatást nyújtó hajókat".

A hajómozgást nyomon követő adatok szerint a Majestic X Srí Lanka és Indonézia között tartózkodott az Indiai-óceánon, nagyjából ugyanazon a helyszínen, ahol az amerikai erők korábban a Tifani tartályhajót foglalták le. A hajó eredeti célállomása a kínai Csousan kikötője volt.

Az incidens egy nappal azután következett be, hogy Irán három teherhajót támadott meg a szorosban, amelyen a világ kőolaj-kereskedelmének húsz százaléka áthalad békeidőben.

Iráni részről a Washingtonban bejelentett lefoglalás hírét egyelőre nem kommentálták.

(MTI nyomán)