Izrael kész újraindítani a háborút Irán ellen - jelentette ki csütörtökön Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter.
A tárcavezető, akit a hivatala idézett, úgy fogalmazott, hogy Izrael csak a zöld jelzésre vár az Egyesült Államoktól. Ezzel összefüggésben elmondta: mindenekelőtt arról lenne szó, hogy "a Hamenei dinasztiát" végleg felszámolják, valamint a létfontosságú energetikai és áramtermelési létesítményeket, az országos gazdasági infrastruktúrát lerombolják. Kac arról beszélt, hogy Iránt "visszaküldenék a kőkorszakba".
Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án kirobbantott háború kezdetén az első légicsapásokkal megölték Ali Hamenei legfelsőbb politikai és vallási vezetőt, akinek a helyét március 8-án a fia, Modzstaba Hamenei vette át.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy határozatlan ideig meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.
Ugyanakkor csütörtökön este - először a tűzszünet hatályba lépése óta - sajtójelentések szerint ismért működésbe lépett a légvédelem Teheránban: robbanások zaját lehetett hallani. A Mehr hírügynökség szerint a légvédelmet a főváros több részén bevetették ellenséges célpontok ellen. Az IRNA állami hírügynökség Irán nyugati térségeiből is légvédelmi fegyverek lövéseiről számolt be.
Egy meg nem nevezett izraeli biztonsági forrás ezekre a sajtójelentésekre reagálva közölte, hogy nem az izraeli erők támadnak Iránban.
(MTI nyomán)