Háború :: 2026. április 23. 21:58 ::

A legendás zsidó békevágy: folytatni akarják a háborút, hogy "visszaküldjék Iránt a kőkorszakba"

Izrael kész újraindítani a háborút Irán ellen - jelentette ki csütörtökön Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter.





He also vows for destruction of key energy and electricity facilities, as well as national economic infrastructure pic.twitter.com/U4sXHvlyEV 🇮🇱🇮🇷 "We are waiting for a green light from the US—first and foremost to complete the elimination of the Khamenei dynasty" — Israeli Defense Minister KatzHe also vows for destruction of key energy and electricity facilities, as well as national economic infrastructure https://t.co/ljePw774Af April 23, 2026

A tárcavezető, akit a hivatala idézett, úgy fogalmazott, hogy Izrael csak a zöld jelzésre vár az Egyesült Államoktól. Ezzel összefüggésben elmondta: mindenekelőtt arról lenne szó, hogy "a Hamenei dinasztiát" végleg felszámolják, valamint a létfontosságú energetikai és áramtermelési létesítményeket, az országos gazdasági infrastruktúrát lerombolják. Kac arról beszélt, hogy Iránt "visszaküldenék a kőkorszakba".





Israel WILL Restart the war. Hospitals in Israel have been instructed to prepare to return to emergency status.



Israeli Defense Minister Israel Katz:

We are waiting for a green light from the United States... to push Iran back… pic.twitter.com/uTqwhpi6TH 🇮🇷🇮🇱 Israel is THIRSTY to Commit Another GenocideIsrael WILL Restart the war. Hospitals in Israel have been instructed to prepare to return to emergency status.Israeli Defense Minister Israel Katz:We are waiting for a green light from the United States... to push Iran back… https://t.co/PZfNW30v0K April 23, 2026

Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án kirobbantott háború kezdetén az első légicsapásokkal megölték Ali Hamenei legfelsőbb politikai és vallási vezetőt, akinek a helyét március 8-án a fia, Modzstaba Hamenei vette át.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy határozatlan ideig meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.

Ugyanakkor csütörtökön este - először a tűzszünet hatályba lépése óta - sajtójelentések szerint ismért működésbe lépett a légvédelem Teheránban: robbanások zaját lehetett hallani. A Mehr hírügynökség szerint a légvédelmet a főváros több részén bevetették ellenséges célpontok ellen. Az IRNA állami hírügynökség Irán nyugati térségeiből is légvédelmi fegyverek lövéseiről számolt be.

Egy meg nem nevezett izraeli biztonsági forrás ezekre a sajtójelentésekre reagálva közölte, hogy nem az izraeli erők támadnak Iránban.

(MTI nyomán)