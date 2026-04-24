2026. április 24. 08:40

NAV: már egymillióan adták be adóbevallásukat

A május 20-i határidő előtt már egymillió adózó elintézte a bevallását. Pénteken a NAV Dózsa György úti ügyfélszolgálata 18 óráig lesz nyitva, az adótudatossági programok mellett a NAV szakértői segítenek az szja-bevallásokban is - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az adóhivatal.

Mint írták, a legkényelmesebb az elektronikus út: a NAV az idén is 5,6 millió tervezetet készített ügyfeleinek, amelyek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Az előkészített digitális bevallásokat itt lehet átnézni, elfogadni, és ha szükséges, módosítani vagy kiegészíteni. Április 23-ig már 1,6 millióan megtekintették, 920 ezren véglegesítették, közülük 628 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet az eSZJA-rendszerben - ismertette a közlemény.

Akinek ki kell egészítenie a tervezetet, de bizonytalan a kitöltésben, és ezért még nem kezdett hozzá, segítséget kaphat a bevallási folyamatban. Az elektronikus tervezetek beépített súgója mellett a kitöltést automatikus kérdés-felelet mód is segíti. A NAV tavalyi ügyfélbarát fejlesztése megkönnyíti az ingatlanértékesítés vagy -bérbeadás jövedelmének bevallását, hiszen csak egyszerű kérdésekre kell válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges rubrikákat - ajánlotta a hivatal.

Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például családi kedvezményre, személyi kedvezményre, három-, négy- vagy többgyerekes, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezményére), de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, az most a tervezetében kérheti egy összegben. A családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételét a hivatal két új, képernyőképes kisfilmmel is segíti, amely lépésről lépésre mutatja be a folyamatot.

Arra is kitértek, hogy mindig akadnak olyanok is, akik inkább a személyes kapcsolatban bíznak, ők a NAV 1819-es ingyenesen hívható Infóvonalán, vagy az ügyfélszolgálatokon kérhetnek tájékoztatást a bevallással kapcsolatban. Sőt, most pénteken a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Dózsa György úti központi ügyfélszolgálata tematikus szja nyílt nappal várja ügyfeleit: a hivatal munkatársai reggel 8 órától egészen 18 óráig segítenek a bevallásokkal.

Minden információ megtalálható a NAV honlapján is az SZJA-bevallás 2025 csempén - tette hozzá a NAV.

(MTI)