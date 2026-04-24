Háború :: 2026. április 24. 09:29 ::

FSZB: "újfasiszták" akarták megölni az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet helyettes vezetőjét

Az orosz biztonsági szervek megakadályoztak egy robbantásos merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok megbízásából orosz újfasiszták készültek elkövetni az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) helyettes vezetője ellen - közölte pénteken a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB szerint hét gyanúsítottat őrizetbe vettek, a csoport feltételezett vezetőjét, egy 22 éves moszkvai lakost pedig "semlegesítették", amikor fegyveres ellenállást tanúsított. A tájékoztatás értelmében az ukrán titkosszolgálatok célja az volt, hogy akadályozzák a Roszkomnadzornak az orosz információs tér biztonságáért tett intézkedéseit, beleértve a Telegram üzenetküldő alkalmazás blokkolását, amelyet tömegesen használnak beszervezésre diverzáns, terrorista, kibercsalási és egyéb súlyos bűncselekmények elkövetése céljából.

A merénylet előkészítőit Moszkvában, Ufában, Novoszibirszkben és Jaroszlavlban fogták el. A csoport tagjait a közlés szerint az ukrán titkosszolgálatok a Telegramon keresztül szervezték be.

A gyanúsítottaktól házkutatások során házi készítésű robbanószerkezeteket, egy F-1-es kézigránátot, egy hangtompítós PM pisztolyt, két gázpisztolyt és rádiókat, valamint neonáci jelképeket és ukrán fegyveres csoportok szimbólumait foglalták le - állítja az FSZB.

(MTI nyomán)