Az orosz biztonsági szervek megakadályoztak egy robbantásos merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok megbízásából orosz újfasiszták készültek elkövetni az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) helyettes vezetője ellen - közölte pénteken a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Az FSZB szerint hét gyanúsítottat őrizetbe vettek, a csoport feltételezett vezetőjét, egy 22 éves moszkvai lakost pedig "semlegesítették", amikor fegyveres ellenállást tanúsított. A tájékoztatás értelmében az ukrán titkosszolgálatok célja az volt, hogy akadályozzák a Roszkomnadzornak az orosz információs tér biztonságáért tett intézkedéseit, beleértve a Telegram üzenetküldő alkalmazás blokkolását, amelyet tömegesen használnak beszervezésre diverzáns, terrorista, kibercsalási és egyéb súlyos bűncselekmények elkövetése céljából.
A merénylet előkészítőit Moszkvában, Ufában, Novoszibirszkben és Jaroszlavlban fogták el. A csoport tagjait a közlés szerint az ukrán titkosszolgálatok a Telegramon keresztül szervezték be.
A gyanúsítottaktól házkutatások során házi készítésű robbanószerkezeteket, egy F-1-es kézigránátot, egy hangtompítós PM pisztolyt, két gázpisztolyt és rádiókat, valamint neonáci jelképeket és ukrán fegyveres csoportok szimbólumait foglalták le - állítja az FSZB.
(MTI nyomán)