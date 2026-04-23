Publicisztika, Extra :: 2026. április 23. 20:47 ::

Valódi tanár nélküli oktatással kísérleteznek Amerikában

A mesterséges intelligencia folyamatosan rajzolja át az eddigi társadalmi-gazdasági kereteket, habár ezeket a bizonyos szektorokban kétségkívül gyökeres változásokat is hajlamosak sokan eltúlozni.



Illusztráció: Shutterstock

Az első és második ipari forradalomban is előfordultak vadhajtások, amelyek hajmeresztőek, olykor ijesztőek voltak ugyan, de végül nem honosodtak meg a civilizációnkban – hiába rettegtek tőle sokan. Intő jelnek mindenesetre elférnek, vagy legalább jót szórakozhatunk rajta a későbbiekben, hogy bizony, ilyen is létezett – mint a ’80-as évekbeli szürreális tévéreklámok.

A mesterséges intelligencia térnyerése a folyamatos terjeszkedés ellenére is bőven a fiatal kamaszéveiben jár, és lesz, amit nem fog tudni pótolni. Ilyen például egy munkájára hivatásként tekintő, szigorú, de igazságos, ugyanakkor empatikus tanár is.

Persze próbálkoznak vele. Hivatalosan 2026 őszén nyitja meg kapuit az Alpha Schools „MI-tagozata”, amely egy olyan magániskola lesz , ahol kizárólag az AI képzi majd a gyerekeket – tanerő nélkül.

A helyszín természetesen Amerika, azon belül is Chicago, ahol a meglehetősen extrém szemléletű iskolába „csupán” évi 55 ezer dollárért (kb. 18,3 millió forint) már lehet is jelentkezni. A gyerekek a fő tantárgyakat pusztán napi 1-2 órában tanulják majd, kizárólag a mesterséges intelligencia közreműködésével. Minden tanuló mellé egy úgynevezett „guide” (mentor/vezető) van kijelölve hagyományos tanár helyett, és amint vége az alaptantárgyak (pl. olvasás, matek) napi oktatásának, a guide gyakorlati órákat tart a gyerekeknek (pl. kódolás, vagy beszédkészség gyakorlása).

A tanterv a gyerekek saját egyéni teljesítményükhöz igazodik, és nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra.

„Ugyanazt a tananyagot használjuk, amit a diákok a normál tantermekben tanulnak. Ez nem a ChatGPT, ami kitalált kérdésekkel áll elő” – nyilatkozta Mackenzie Price alapító.

Az Alpha Schools célja, hogy 2026 őszén 50 fős létszámmal rajtoljanak, de a módszer iránt sokan szkeptikusak.

Egyrészt ez egy tandíjjal rendelkező magánintézmény, így eleve egy meglehetősen szűk réteget szolgál ki, vagyis az iskola hiába büszke arra, hogy korábbi diákjai (mármint akik még nem ebben az induló rendszerben tanultak) a felső 1%-ba tartoznak a MAP Growth teszteken (talán az itteni országos kompetenciaméréshez lehetne hasonlítani, csak kiépítettebb), egy olyan rétegről beszélünk, amely társadalmi-vagyoni helyzete miatt kiemelkedő módon fér hozzá az oktatáshoz és a lehetőségekhez (hogy az egyes rétegek miként és milyen paraméterek mentén férnek hozzá egy bizonyos oktatási szinthez, összességében szocioökonómiai státusznak nevezzük).

Másrészt a teljesen MI-re épülő rendszer – hát, mondjuk úgy, hogy recseg-ropog. Olyan kutatások, melyek nem függnek az Alpha Schoolstól, nem igazán támasztották alá az ötletben rejlő potenciális „forradalmiságot”, ráadásul az MI nem mindig tudott megbízható tananyagot összeállítani, sok volt a hiba és a szakmailag káros behatás is. Sokszor az online felületről, más platformokról ollózgatott össze tananyagot, a folyamatos digitális jelenlét és megfigyelés pedig szorongást kelthet a diákokban (akiket akár tesztalanynak is hívhatunk, amelyért még ők fizetnek), ahogy bennünk, felnőttekben is ugyanúgy szorongást kelthet a túlzott képernyőhasználat.

Az Alpha Schools tanulóit nyugodtan nevezhetjük tesztalanyoknak is, hiszen egy kísérleti programon menetelnek majd végig. Azonban ha az eredmény mégsem lesz kielégítő, az így okozott károkat nem lehet majd félresöpörni, főleg fiataloknál, akik – jó esetben – gyorsan tanulnak, így a rosszat is hamar el tudják sajátítani.

Harmadrészt, abban nagyjából konszenzus uralkodik, hogy az emberi tényezőt nem lehet és nem is szabad kiiktatni az oktatásból. Kapcsolódva az előszóhoz, a mesterséges intelligencia az oktatás terepét is átrajzolja, az alkalmazását megkerülni aligha lehet, ellenben bizonyos helyzetekben az emberi munka segítségére lehet. Segítheti a tanítót, de csak emberi felügyelettel, hiszen nem ritka, hogy téved, a gyerekek előtt pedig a pozitív emberi mintát sem lehet megspórolni, nem beszélve a konfliktushelyzetekről, megkerülhetetlen, fontos beszélgetésekről, motiválásról, vagy a bizalom kialakításáról.

Az oktatási szektor sem tudja elkerülni a mesterséges intelligencia megjelenésével érkező változásokat, azonban ügyelni kell arra, hogy ez semmilyen téren ne változtassa lelketlenné a tanítást (sem).

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info