2026. május 6. 19:43

Az egyhangú döntéshozatal eltörlését sürgeti a német külügyminiszter az EU külpolitikájában

Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájának alakításában Johann Wadephul német külügyminiszter egy szerdai előadásában, köztük az egyhangú döntéshozatal megszüntetését.

Az EU-nak alapvetően alkalmazkodnia kell a valósághoz, és rugalmasabbá kell válnia - jelentette ki Wadephul a kereszténydemokraták holdudvarához tartozó Konrad Adenauer Alapítvány berlini rendezvényén mondott beszédében. Ennek egyik eszköze lehetne, ha a jövőben a konszenzus helyett a minősített többség elve érvényesülne a közös kül- és biztonságpolitikában. "A biztonsági kérdéseknél az egyhangúsági elv egzisztenciális veszélybe sodorhat. Mert életről vagy halálról van szó! Ezt látjuk minden nap Ukrajnában" - tette hozzá.

Wadephul szerint nem szabad meghagyni a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagállam mindenki más cselekvését blokkolja.

Meg kell könnyíteni szerinte az úgynevezett szorosabb együttműködés lehetőségét is, amely a tagállamok kisebb csoportjainak lehetővé tenné, hogy bizonyos politikai területeken előrébb lépjenek anélkül, hogy mind a 27 tagországnak ehhez hozzá kellene járulnia. Wadephul azt mondta, hogy ezt a javaslatát már 12 EU-tagállam támogatja.

Az EU jövőbeli bővítését illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni. Javasolta egyebek között, hogy az Európai Bizottság tagjainak számát csökkentsék a tagállamok számának kétharmadára, illetve az Európai Parlament összetételét is módosítsák. A brüsszeli végrehajtó testületbe a jelenlegi szabályok szerint minden tagállam egy biztost delegál.

A jogállamiság megsértésével kapcsolatban Wadephul a jelenleginél szigorúbb fellépésre szólított fel. A feltételrendszert szerinte tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy az uniós források ne kerülhessenek olyan tagországokhoz, amelyek megsértik a közös értékeket.

A német diplomácia vezetője az új uniós tagok felvételét a jövőben fokozatos integrációval járó, lépcsőzetes folyamatként képzeli el.

Az EU külpolitikai profiljának erősítése érdekében Wadephul az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Bizottság tevékenységének szorosabb összehangolását szorgalmazta arra utalva, hogy ott találhatók a döntő nyomásgyakorlási eszközök, köztük a kereskedelem, az energia és a szankciók.

(MTI)