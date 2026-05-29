"Excuse me, this is an embassy!" - Flashmobbal tiltakoztak a román állam gyalázatos akciója ellen

Csütörtök este egy flashmob keretében látogattunk el Románia budapesti nagykövetségéhez, hogy kifejezzük szolidaritásunkat Fejes Rudolf Anzelm atyával és a nagyváradi katolikus magyar közösséggel – adta hírül oldalán Lipták Tamás.

Ennek keretében az „EL A KEZEKKEL A TEMPLOMAINKTÓL!” feliratú molinót helyeztek el a nagykövetség kerítésén, melyet még tavaly ősszel használtak, amikor a Ferenciek terén kellett megvédeniük keresztény hitünket.

„Az üzenet azonnal célba ért, de nem elégszünk meg ennyivel, ezért Trianon évfordulóján, június 4-én 19 órától várunk mindenkit a budapesti román nagykövetség elé, hogy együtt álljunk ki a Kárpát-medencei, határon túli magyar közösség mellett!” – tette hozzá.

Az esemény, mint rámutattak a szervezők, pártok és szervezetek felett áll, de természetesen minden párt és szervezet képviselőjét szeretettel várják, hogy a Benes-dekrétumok ellen tartott budapesti tüntetéshez hasonlóan ismételten széles körű nemzeti összefogás bontakozzon ki egy összmagyar ügyben! (Facebook-esemény itt .)

(Magyar Jelen)