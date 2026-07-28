Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot, és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt - közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.
Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: "Djavo u suknji" (szoknyás ördög).
A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült.
(MTI)