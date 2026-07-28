Külföld :: 2026. július 28. 11:53 ::

Meggyalázták a medjugorjei Mária-szobrot

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot, és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt - közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.



Hanno colpito i luoghi dove da 45 anni milioni di persone vanno a cercare pace, perdono e speranza⬇️ Questa notte a Medjugorje hanno imbrattato le statue della Madonna con vernice nera e scritte di odio, e hanno dato fuoco all’altare esterno della chiesa di San Giacomo.Hanno colpito i luoghi dove da 45 anni milioni di persone vanno a cercare pace, perdono e speranza⬇️ pic.twitter.com/jqpehisHZO July 28, 2026

Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: "Djavo u suknji" (szoknyás ördög).



¡¡URGE LA REPARACIÓN!! Anoche vandalizaron Medjugorje. El enemigo sabe que se le acaba el tiempo. ¡Viva Cristo Rey y Santa María Corredentora!¡¡URGE LA REPARACIÓN!! pic.twitter.com/FPGDghR0ht July 28, 2026

A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült.

(MTI)