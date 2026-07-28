Az iráni Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítmény megsemmisítésével fenyegette meg Teheránt az amerikai elnök a Fox News hírtelevízió kedd reggeli műsorának adott telefoninterjúban.
Az Egyesült Államok tisztában van az iráni Pickaxe-hegynél folyó tevékenységgel, ami nem jelent problémát – jelentette ki Donald Trump, reagálva az Irán nukleáris programjának felújításáról szóló értesülésekre.
Az amerikai elnök közölte: ha Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai hadsereg megsemmisíti a feltételezett nukleáris létesítményt.
(MTI)