Háború :: 2026. július 28. 17:32 ::

Iráni nukleáris létesítmény megsemmisítésével fenyegetett Trump

Az iráni Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítmény megsemmisítésével fenyegette meg Teheránt az amerikai elnök a Fox News hírtelevízió kedd reggeli műsorának adott telefoninterjúban.

Az Egyesült Államok tisztában van az iráni Pickaxe-hegynél folyó tevékenységgel, ami nem jelent problémát – jelentette ki Donald Trump, reagálva az Irán nukleáris programjának felújításáról szóló értesülésekre.

Az amerikai elnök közölte: ha Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai hadsereg megsemmisíti a feltételezett nukleáris létesítményt.

(MTI)