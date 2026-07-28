Palesztinok épületeit rombolta le Ciszjordánia északi részén az izraeli hadsereg polgári közigazgatásért felelős egysége - jelentette a Háárec című izraeli újság honlapja kedden.
Becalel Szmotrics pénzügyminiszter közölte, hogy a bontásokat a Náblusz közelében fekvő Tel faluban pénteken lezajlott halálos összecsapások nyomán rendelték el. A vasárnap lebontott épületek egy része azonban nem Tel faluban, hanem attól északra található.
A pénteki incidensben két izraeli és négy palesztin vesztette életét. Palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg éjszaka többfelé razziázott a főként palesztin lakosságú Ciszjordániában.
(MTI)