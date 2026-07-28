Anyaország, Extra :: 2026. július 28. 12:16 ::

"Miniszterelnök úr, kérem, ne zavarja a szavazást!"

Több szavazásra is sor került az Országgyűlés keddi ülésnapján, ezek közül kiemelkedett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A szavazásról ezúttal nem vonult ki sem a Fidesz, sem a KDNP frakciója, ezzel pedig csak azt érték el, hogy a gombnyomogatás közben is lehetett üzengetni egymásnak a széksorokból. Így tett Magyar Péter is, aki az ellenzéki politikusok felé beszélt valamit mutogatva (sajnos a közvetítésben nem lehetett érteni, hogy mit), mire váratlanul jött a dorgálás a házelnöki pulpitusról.



Megint figyelmeztetni kellett a kampányüzemmódban ragadt kormányfőt (fotó: Szollár Zsófi / Index)

– Miniszterelnök úr, kérem, ne zavarja a szavazást! – szólt le csengetés kíséretében Hallerné Nagy Anikó levezető házelnök, mire a Fidesz és a KDNP politikusai tapsviharban törtek ki.

A figyelmeztetés hatott, a szavazásmaraton hátralévő részében a miniszterelnök már nem szólt át senkinek, helyette a telefonját vette elő, valószínűleg ekkor tette a hírt Facebook-oldalára a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról.

Ez már a második eset az új Országgyűlés felállása óta, hogy a házelnök szembemegy a miniszterelnökkel: június 29-én Forsthoffer Ágnes a szót is megvonta Magyar Pétertől, miután megítélése szerint a kormányfő Novák Előd interpellációjára válaszul eltért a tárgytól. Az eset azért is kapott kiemelt figyelmet, mert ilyenre a rendszerváltás óta nem volt még példa a parlamentben. Mármint olyanra, hogy a miniszterelnök mikrofonját kikapcsolja a levezető kormánypárti házelnök, szóelvonás megszámolhatatlan volt.

(Index nyomán)