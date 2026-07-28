Anyaország :: 2026. július 28. 20:05 ::

Már Ozora is antiszemét: tavaly és idén is megkéseltek egy izraelit a drogos fesztiválon

Kedden hajnalban arról értesítette a rendőrséget az Ozora Fesztivál biztonsági szolgálatának munkatársa, hogy a rendezvény területén megszúrtak egy 30 év körüli izraeli férfit – írta a Facebookon a Fejér vármegyei rendőrség, hozzátéve, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították.

A rendőrök életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit előállítottak.

Előző év nyarán is megsebesült egy izraeli férfi a fesztiválon, őt egy másik izraeli férfi késelte meg

A rendőrség beszámolt arról is, hogy hétfőn egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt állítottak elő a fesztivál területéről, akiket drog árusítása közben fogtak el. Őrizetbe vették őket, és kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak velük szemben.

Korábban írtuk: