Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. július 28. 12:41 ::

Az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították Bús Balázst, legkevesebb 150 millió forintot kaphatott

Bús Balázs is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben – tájékoztatta az Indexet a Központi Nyomozó Főügyészség, majd hozzátették, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezzel harmincháromra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma.



A volt polgármester a szegedi Csillagbörtönben tölti búsan az idei nyarat (fotó: Tövissi Bence / Index)

Az ügyészség Bús Balázst (aki 2002 és 2006 között a kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között polgármestere volt) vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja.

A közleményben azt írták, hogy a közölt megalapozott gyanú lényege szerint Bús Balázs, Puskás Péter, valamint Czeglédy Gergő, dr. Kiss László és társaik a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat működése körében 2008-tól egy olyan korrupciós rendszert működtettek, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert, függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot vezetve vagy ellenzékben töltötték.

„Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel – Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával – Puskás Péter alpolgármester állapodott meg. A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartás és közterület-kezelés, valamint közétkeztetés tárgyban kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között Bús Balázs legkevesebb 150 millió forintot kapott” – írták közleményükben.

A gyanúsított nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

A 24.hu információi szerint a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő botrányban június végén letartóztatott fideszes politikust kedden délelőtt hallgatták ki az ügyészek Szegeden, ahol Bús az NKA volt alelnökeként a Csillagbörtönben tölti letartóztatását, amit a múlt héten további három hónappal hosszabbítottak meg.