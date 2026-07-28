Külföld, Háború :: 2026. július 28. 21:20 ::

Fehér Ház: "pozitív és produktív" tárgyalást folytatott Trump az ukrajnai elnökkel és az izraeli miniszterelnökkel

A Fehér Ház "pozitívnak és produktívnak" minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel, majd Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében annyit közölt, hogy a két találkozó lezárult, további részleteket nem árult el.

Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanjahuval, azt megelőzően pedig megbeszélést folytatott Zelenszkijjel washingtoni idő szerint a délelőtti és déli órákban.

Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete azt közölte, hogy Netanjahu elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről szeretne hallani Donald Trumptól.

Az amerikai elnök, az ukrajnai elnök és az izraeli miniszterelnök délután részt vesz Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartásán a főváros Nemzeti Székesegyházában.

A ceremónián az amerikai Kongresszus vezető politikusai és további külföldi vendégek is részt vesznek, köztük Alexander Stubb finn elnök.

(MTI nyomán)