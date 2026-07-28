Anyaország, Videók :: 2026. július 28. 14:20 ::

Visszaállíthatják az MVSZ állami támogatását a Mi Hazánk kezdeményezésére

Hazánk patinás szervezete a Magyarok Világszövetsége, melynek állami támogatását azért vonta meg a Fidesz 26 éve, mert nem az Orbán Viktor által javasolt Boross Pétert választották meg elnöknek, hanem Patrubány Miklóst, aki nélkül viszont talán még ma sem lenne a határon túli, elszakított területeken élő honfitársainknak magyar állampolgárságuk. Mindezek fényében egyrészt illő volna, hogy a magyar állam ünnepélyesen felajánlja Patrubány Miklósnak is a magyar állampolgárságot, hiszen ez máig sem adatott meg neki. Másrészt indokolt volna a Magyarok Világszövetsége állami támogatásának visszaállítása is, amit számtalan alkalommal nyújtottam be parlamenti indítványként, de a Fidesz mindig leszavazta – mondta Novák Előd.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter nyitott az állami támogatás visszaállítására, az állampolgárság ünnepélyes felajánlására ugyanakkor nem válaszolt.