Friss hírek :: 2026. július 28. 17:18 ::

Ciprus 2028-tól földgázt exportálhat Európába a Cronos mezőről

Földgázt exportálhat Európába a Cronos mezőről Ciprus 2028-tól, miután a gázmező fejlesztéséről döntöttek a beruházók - jelentette a dpa hírügynökség a TotalEnergies közleménye és a Phileleftheros ciprusi napilap alapján kedden.

A Ciprus partjainál fekvő Cronos földgázmező fejlesztéséről a francia TotalEnergies és az olasz Eni végleges beruházási döntést hozott.

A kitermelés és az export 2028-ban kezdődhet meg.

A termelés várhatóan eléri az év mintegy 2,8 millió tonna LNG-t, amelynek értékesítését a két vállalat egyenlő (1,4-1,4 millió tonna) arányban végzi majd.

A kitermelhető földgázvagyont mintegy 85 milliárd köbméterre becsülik.

(MTI)