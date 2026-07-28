Külföld, Háború :: 2026. július 28. 18:50 ::

Több tucat újabb áldozat földi maradványait tárták fel a volhíniai tömeggyilkosság helyszínein

Negyvenkilenc ember földi maradványait tárták fel a volhíniai mészárlás során elpusztított egykori lengyel falvak, Ostrówki (Osztrovki) és Wola Ostrowiecka (Volja Osztrovecka) területén zajló exhumálások második szakaszában Nyugat-Ukrajnában - közölte kedden a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN).

Az exhumálások első szakaszát áprilisban végezték el, a jelenlegi munkálatok augusztus 7-ig tartanak. Az IPN szerint az áldozatok újratemetését július 30-án, a két faluban ukrán szélsőséges nacionalisták által elkövetett 1943-as öldöklés évfordulóján tartják.

A feltárásokat lengyel és ukrán szakemberek közösen végzik. Az intézet arra kérte a hozzátartozókat, hogy DNS-minták rendelkezésre bocsátásával segítsék az újonnan feltárt maradványok azonosítását.

(MTI)