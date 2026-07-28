Anyaország :: 2026. július 28. 11:28 ::

Megszűnik a kriptoeszköz-validálási kötelezettség

Az Országgyűlés 143 igen, 46 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést.

A törvény a kriptoeszköz-szolgáltatók validálási kötelezettségét és az ehhez kapcsolódó büntető törvénykönyvi tényállásokat (kriptoeszközzel visszaélés és jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása) helyezi hatályon kívül, az indoklás szerint azért, mert a validálás előírása nincs összhangban az uniós joggal.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az általános vitában felidézte, 2025. július 1-jétől vezették be a validálási követelményt a kriptopénzek hagyományos pénzre vagy más kriptoeszközökre való átváltásakor. Az átváltásokat csak egy engedéllyel rendelkező validátor által kiállított megfelelőségi nyilatkozat alapján lehetett végrehajtani, és a szabályozás büntetőjogi szankciókat is bevezetett - mondta.

(MTI)