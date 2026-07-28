Külföld, Háború :: 2026. július 28. 13:34 ::

Kirgizisztán tárgyalásokat kezdett Oroszországgal az üzemanyag-ellátásról

A kirgiz hatóságok tárgyalásokat folytatnak Oroszországgal az üzemanyag-ellátásról, mivel az ukrán dróncsapások korlátozzák Moszkva képességét számos kőolajtermék szállítására, ami helyi hiányt okoz - idézte kedden a kirgiz média Danijar Amangeldijev kormányfőhelyettest.

Kirgizisztán függ a kőolajtermék-importtól, benzinellátásának több mint 90 százalékát általában Oroszországból szerzi be, amely május vége óta maga is üzemanyaghiánnyal küzd az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások miatt bekövetkezett termeléscsökkentés következtében.

Júliusban a kirgiz hatóságok határozatlan időre betiltották a kőolajtermékek exportját.

Kirgizisztán kormánya közölte, hogy szerződéseket kötött a Fehéroroszországból és Kínából származó dízel- és repülőgépüzemanyag-ellátás érdekében, egyben segítséget kért a szomszédos országoktól az üzemanyag-szállításokhoz.

(MTI)