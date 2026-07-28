Háború :: 2026. július 28. 13:10 ::

Trump megint jó esélyt lát a megállapodásra Iránnal - a perzsák szerint nem is folyik semmilyen tárgyalás

Donald Trump amerikai elnök friss nyilatkozata szerint a Teheránnal folytatott tárgyalások jó eséllyel sikerre vezetnek, iráni részről azonban tagadják, hogy jelenleg egyáltalán folytatnának tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

"Úgy gondolom, jó esély van arra, hogy valami történjen. (...) Arról beszélnek, hogy megállapodást kívánnak kötni" - nyilatkozott az amerikai elnök az Egyesült Államok északi részén fekvő Michiganben helyi idő szerint hétfőn.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagai azonban nem sokkal korábban kijelentette, hogy Teherán "jelenleg nem folytat semmilyen tárgyalást az Egyesült Államokkal".

Donald Trump a napokban azzal is fenyegetőzött, hogy a tárgyalások kudarca esetén Washington újra bombázni fogja Iránt.

A két fél tizenöt napon át folyamatosan támadta egymást annak ellenére, hogy június közepén megállapodtak a fegyveres konfliktus befejezéséről. Szombattól azonban ismét szünetelnek az összecsapások. Washington szövetségese, Szaúd-Arábia mindazonáltal hétfőn azt közölte, hogy elfogott egy Irakból indított dróntámadást, és azt az Irán által támogatott "terrorista milíciáknak" tulajdonította.

(MTI nyomán)