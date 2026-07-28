A magyar munkavállalók képviseletének problémáit vittem ma (tegnap, azaz hétfőn - a szerk.) az Országgyűlés elé, írja Dúró Dóra.
A Mi Hazánk elnökhelyettese hozzáteszi: Lantos János szakpolitikusunk hívta fel a figyelmet: a szegedi gumigyár és az Ikea dolgozóinak sztrájkjai mellett a Dunai Vasmű újabb 150 elbocsátott munkása ügyében sem tudott a kormány érdemlegeset lépni. A Mi Hazánk hétpontos javaslatcsomagja érdemben kezelné a munkaügyi problémákat. Persze ehhez szükség lenne arra, hogy a kormányban legyen végre felelős vezetője a területnek.
Szent István örökségét törli el a Tisza Párt
A magyar állam alapjait 950 évig jelentő vármegye nevét akarja eltörölni a Tisza Párt. A megye elnevezést a kommunisták hozták be Magyarországra, Sztálinra és Leninre hivatkozva, a "Szovjetunióra támaszkodva" - erről pedig ma beszélt a Mi Hazánk politikusa a parlamentben.
Süket fülekre találtak érveim: a vármegye jelentette a magyar állam szuverenitásának, sőt a mindenkori nemzeti ellenállásnak is a bázisát. A modern működés és a hagyományok őrzése egyszerre jellemez egy erős nemzetállamot. A Tisza Párt nem így gondolja: döntésével megfosztja a magyarokat történelmi örökségüktől.