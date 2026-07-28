Anyaország, Videók :: 2026. július 28. 16:52 ::

Tiszás elmúlt 16 évezés: az ellenzéki Mi Hazánkat hibáztatják az előző kormány politikájáért

A magyar munkavállalók képviseletének problémáit vittem ma (tegnap, azaz hétfőn - a szerk.) az Országgyűlés elé, írja Dúró Dóra.

A Mi Hazánk elnökhelyettese hozzáteszi: Lantos János szakpolitikusunk hívta fel a figyelmet: a szegedi gumigyár és az Ikea dolgozóinak sztrájkjai mellett a Dunai Vasmű újabb 150 elbocsátott munkása ügyében sem tudott a kormány érdemlegeset lépni. A Mi Hazánk hétpontos javaslatcsomagja érdemben kezelné a munkaügyi problémákat. Persze ehhez szükség lenne arra, hogy a kormányban legyen végre felelős vezetője a területnek.



Miközben a Mi Hazánk valóban ellenzéki pártként viselkedett az előző kormány alatt is, Barna-Szabó Tímea államtitkár főnöke annak a Fidesznek a berkeiben élősködött és tapsolta véresre a kezét, amelynek a bűneit most a Mi Hazánknak próbálja a fejére olvasni a skizofrén Tisza Párt (fotó: Alföldi Dániel István / Telex )

Szent István örökségét törli el a Tisza Párt

A magyar állam alapjait 950 évig jelentő vármegye nevét akarja eltörölni a Tisza Párt. A megye elnevezést a kommunisták hozták be Magyarországra, Sztálinra és Leninre hivatkozva, a "Szovjetunióra támaszkodva" - erről pedig ma beszélt a Mi Hazánk politikusa a parlamentben.