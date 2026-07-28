Külföld :: 2026. július 28. 14:44 ::

Több halálos áldozata van egy földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban

Többen meghaltak, és sokan a romok alatt rekedtek egy Kumamoto prefektúrabeli bevásárlóközpontban, amelyben robbanás történt kedden a Japán déli szigetét, Kjúsút megrázó 7,1 erejű földrengést követően - közölte a japán Fuji tévécsatorna.

A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő elmondta: a hatóságok "meglehetősen sok" halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani.

A bevásárlóközpont szóvivője azt mondta, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták, az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan.

(MTI)