Többen meghaltak, és sokan a romok alatt rekedtek egy Kumamoto prefektúrabeli bevásárlóközpontban, amelyben robbanás történt kedden a Japán déli szigetét, Kjúsút megrázó 7,1 erejű földrengést követően - közölte a japán Fuji tévécsatorna.
A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő elmondta: a hatóságok "meglehetősen sok" halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani.
A bevásárlóközpont szóvivője azt mondta, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták, az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan.
(MTI)