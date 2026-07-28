Háború :: 2026. július 28. 15:16 ::

Kreml: a Kijev jelentette terrorfenyegetést végérvényesen fel kell számolni

A kijevi rezsim által jelentett terrorfenyegetést meg kell akadályozni, és végérvényesen fel kell számolni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

Peszkov arra reagált, hogy Kaszem al-Abudi, az iraki miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója a bagdadi Dijlah TV adásában azt mondta, hogy hazájában olyan fegyvereseket tartóztattak le, akik Ukrajna érdekében tevékenykedtek, és több célpontra tüzet nyitottak. Ezeket a tisztségviselő nem nevezte meg.

"A kijevi rezsim terrorcselekményeinek földrajzi határa egyre bővül, ami ismét aláhúzza a különleges hadművelet sikeres végrehajtásának és lezárásának fontosságát. Ennek a fenyegetésnek elejét kell venni, és végérvényesen fel kell számolni" - mondta Peszkov, emlékeztetve rá, hogy Ukrajna német és kazah energetikai érdekeltségek ellen is hajtott már végre támadást.

(MTI)