Friss hírek :: 2026. július 28. 13:57 ::

BM: folyik a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat

Folyik a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat - tájékoztatta a Belügyminisztérium kedden az MTI-t.

A tárca tudatta: amíg a vizsgálat folyamatban von, nem közölnek részleteket. Hozzátették, hogy a kormány a transzparencia híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kabinet döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. A BM közölte: amint az állami támogatásával kapcsolatos vizsgálat befejeződik, a minisztérium részletes tájékoztatást ad.

A sajtó korábban azt írta, hogy az FTC 25 milliárd forintot kapott a Fradiváros megépítésére, de a beruházás nem valósult meg. Egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

A 24.hu július 21-i cikkében az olvasható, hogy a projekt keretében az FTC 2016-ban és 2017-ben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a régi Építők-sporttelep helyére tervezett sportkomplexum megvalósítására. A kabinet 2022-ben határozatba foglalta: a rendelkezésre álló pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A tervezett létesítmény nem épült fel. A vita középpontjában az áll, hogy miként használták fel a beruházásra biztosított állami támogatást, illetve megfeleltek-e az elszámolások a jogszabályi és támogatási követelményeknek - írták.