Háború :: 2026. július 28. 16:21 ::

Pentagon: az Ukrajnának szánt források felhasználását 2029-re fejezik be

Donald Trump kormánya még májusban arról tájékoztatta a Kongresszus tagjait, hogy az Ukrajna támogatására jóváhagyott 400 millió dollárt 2029-es pénzügyi évben, az elnök hivatali idejének lejártáig költik el, miközben Kijevnek kritikusan fogynak azok a fegyverei, amelyekre az orosz rakétatámadások kivédéséhez szüksége van.

A védelmi minisztérium májusban levelet küldött a törvényhozóknak, amelyben ismertette a pénz felhasználására vonatkozó tervét - közölte hétfőn a dokumentumot ismerő, meg nem nevezett forrás. A levél tartalma egy nappal Volodmir Zelenszkij ukrajnai és Donald Trump amerikai elnök találkozója előtt került nyilvánosságra.

A Reuters hírügynökség emlékeztet: a demokraták mellett az elnök több republikánus párttársa is bírálta a Pentagont amiatt, hogy nem használja fel a Kijevnek szánt támogatást, amelyet tavaly mindkét párt kongresszusi képviselői támogattak.

A levélben szereplő ütemterv szerint a pénzt a 2026-os pénzügyi évben, vagyis a szeptember 30-án záruló költségvetési időszakban kötik le, a teljes támogatás végső kifizetése pedig a 2029. szeptember 30-ával záruló évben várható. Donald Trump második elnöki ciklusa 2029. január 20-án ér véget.

(MTI nyomán)