Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó kedden a La Manche-csatornán egy brit jachtra. A londoni védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca vizsgálja az incidenst.
Egybehangzó brit médiaértesülések szerint az Admiral Grigorovics orosz fregatt legénysége adott le egy vagy több figyelmeztető lövést a brit bejegyzésű polgári hajóra, amely az orosz hadihajó közelébe került.
A The Daily Telegraph című konzervatív napilap forrásai szerint személyi sérülés nem történt, és a brit hajó sem károsodott. A jacht folytatta útját a Csatornán.
A brit tengerészgyalogság vasárnap megállított egy kameruni zászló alatt közlekedő tartályhajót, amely London gyanúja szerint a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta tagja.
A brit lapnak beszámoló katonai források szerint ugyanakkor a keddi incidensnek nincs köze a tartályhajó lefoglalásához.
(MTI)