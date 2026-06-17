Külföld, Sport :: 2026. június 17. 07:10 ::

Vita alakult ki az amerikai kormányzat és Irán válogatottja között a csapat csoportmérkőzés utáni elutazása körül

Az iráni labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya méltánytalannak tartja, hogy csapatának a világbajnokságon hétfőn lejátszott első csoportmérkőzését követően azonnal távoznia kellett az Egyesült Államokból, az amerikai kormányzati illetékesek szerint viszont minden az eredeti megállapodásnak megfelelően történt.

Amir Galenoei kapitány kedden arról számolt be, hogy közvetlenül az Új-Zélanddal 2-2-vel zárult mérkőzés után azt az utasítást kapták, hogy nem tölthetik az Egyesült Államokban az éjszakát, hanem repülőgépre kell ülniük, és vissza kell utazniuk a mexikói határ túloldalán, mintegy 220 kilométerre fekvő Tijuanába, ahol a csapat a felkészülés időszakát is töltötte.

A szakvezető elmondása szerint a megfelelő regeneráció érdekében egy éjszakát Los Angelesben terveztek még tölteni, ahogy az elvárás is az volt tőlük, hogy a mérkőzés előtt két nappal a helyszínre utazzanak. Kifogását hangoztatva úgy fogalmazott, hogy Irán csapatának kell a világbajnokságon talán a legtöbb hátrányos következményt elszenvednie.

Amir Galenoei jelezte, hogy az ügyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez fordult.

Andrew Giuliani, az amerikai kormányzatnak a világbajnokság lebonyolításáért felelős vezetője hétfőn a CBS News televízióban sugárzott interjúban azt mondta, hogy az iráni válogatott még a mérkőzés estéjén elutazik. A határvédelemért és bevándorlási ügyekért felelős belbiztonsági minisztérium szóvivője a CNN hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy az iráni fél beleegyezett a világbajnokság mérkőzésein való részvétel feltételeibe.

Az iráni válogatott következő csoportmérkőzésén vasárnap Belgium válogatottjával játszik szintén Los Angelesben, majd a jövő héten Egyiptommal szemben lép pályára az északi Seattle stadionjában.

(MTI)