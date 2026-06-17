Külföld :: 2026. június 17. 19:11 ::

Szomáliföld tagadja, hogy izraeli katonai támaszpont létrehozásáról tárgyal

Szomáliföldön nincs izraeli katonai jelenlét, és nem folynak tárgyalások izraeli katonai támaszpont létrehozásáról - jelentette ki szerdán Mohamed Juszuf Ali védelmi miniszter egy tel-avivi üzleti konferencia szünetében.

A tárcavezető elmondta, hogy Izrael valóban közreműködik a szomáliföldi katonák és rendőrök kiképzésében, az izraeli katonai támaszpontról szóló értesüléseket azonban alaptalannak nevezte.

A miniszter a Somali Guardian vasárnapi cikkére reagált, amely azt állította, hogy Izrael hírszerző központot nyitott Szomáliföldön, és egy katonai támaszpont létrehozásáról is tárgyalások folynak. A védelmi miniszter határozottan visszautasította a lapértesülést, amelyet szóbeszédnek minősített.

Abdirahman Mohamed Abdullahi szomáliföldi elnök egy februári nyilatkozatában is említést tett arról, hogy országa nyitott a jövőbeni katonai együttműködésre Izraellel, de izraeli katonai támaszpont létesítését akkor sem említette.

A diplomáciailag elszigetelt szakadár terület elnöke, Abdirahman Mohamed Abdullahi hétfőn Izraelbe tette első hivatalos külföldi látogatását, és Jeruzsálemben nyitotta meg hazája első külföldi diplomáciai képviseletét. Az izraeli külügyminisztérium szerint ez a nyolcadik nagykövetség a szent városban.

Szomáliföld Szomália északnyugati részén, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb el-Mandeb-szoros bejáratánál helyezkedik el, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala mentén.

A terület 1991-ben egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét a polgárháború sújtotta Szomáliától. Bár saját kormánnyal, hadsereggel és intézményrendszerrel rendelkezik, függetlenségét a világ országainak többsége továbbra sem ismeri el. Izrael tavaly decemberben elsőként ismerte el hivatalosan a terület függetlenségét; amelyet Szomália elutasított, és a szuverenitása elleni szándékos támadásnak nevezett.

(MTI)